Невролог объяснил тулякам, кто больше всех подвержен развитию деменции

Мануальный терапевт, невролог сети пансионатов для пожилых людей "Теплые Беседы" Андрей Черемухин рассказал, кто больше всех подвержен развитию деменции, и назвал пять неочевидных причин для этого, передают "Известия".
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