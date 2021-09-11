За прошедшие сутки зарегистрировано 3676 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 317, в городе Алматы – 889,в городе Шымкент – 151, в Акмолинской области – 202, в Актюбинской области – 178, в Алматинской области – 365, в Атырауской области – 93, в ВКО – 192, в Жамбылской области – 62, в ЗКО – 109, в Карагандинской области – 390, в Костанайской области – 172, в Кызылординской области – 79, в Мангистауской области – 162, в Павлодарской области – 205, в СКО – 67,в Туркестанской области – 43.