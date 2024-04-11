Сенатор Матвиенко: РФ публично назовет имена заказчиков теракта в «Крокусе», как бы Запад не вилял

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что государства БРИКС должны совместно противодействовать попыткам совершения терактов против мирных граждан, как это произошло в «Крокус-Сити-Холле».
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