Ким Кардашьян стала амбассадором Balenciaga

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян стала новым послом бренда Balenciaga. Ранее она уже снималась для рекламных кампаний модного дома, участвовала в показах, а также сопровождала дизайнера Balenciaga Демну Гвасалия на Met Gala 2021, пишет Vogue.