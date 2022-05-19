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«Зенит» не продлит контракт с Оздоевым, он уйдет бесплатно летом. Кравцова вернут из аренды в «Нижнем»

«Зенит» не продлит контракт с полузащитником Магомедом Оздоевым. Как пишет «РБ Спорт», сине-бело-голубые не станут продлевать контракт с 29-летним полузащитником.

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