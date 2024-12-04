ЮНЕСКО включила суп "Том Ям" в нематериальное наследие

Министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон объявила, что популярное блюдо "Том Ям" было включено в список нематериального культурного наследия на 19-й сессии ЮНЕСКО в Асунсьоне, подчеркнув его значение для тайского образа жизни.
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