ЮНЕСКО включила суп "Том Ям" в нематериальное наследие

Министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон объявила, что популярное блюдо "Том Ям" было включено в список нематериального культурного наследия на 19-й сессии ЮНЕСКО в Асунсьоне, подчеркнув его значение для тайского образа жизни.