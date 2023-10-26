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SUSANIN

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Глава Удмуртии разъяснил процедуру оформления удостоверений ветерана боевых действий бойцами ЧВК

Глава Удмуртии разъяснил процедуру оформления удостоверений ветерана боевых действий бойцами ЧВК

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира 25 октября рассказал, как бойцами ЧВК и родственниками погибших добровольцев подать заявку на получение удостоверения ветерана боевых действий.

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