Глава Удмуртии разъяснил процедуру оформления удостоверений ветерана боевых действий бойцами ЧВК

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира 25 октября рассказал, как бойцами ЧВК и родственниками погибших добровольцев подать заявку на получение удостоверения ветерана боевых действий.
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