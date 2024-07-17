"Леонардо Ди Каприо" станет гостем Шукшинского кинофестиваля на Алтае

В Барнауле представят фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства" Короткометражный фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства" о том, как Леонардо Ди Каприо отправился на Алтай, с участием российского двойника голливудского актера Александра Ясеня покажут в рамках Шукшинского кинофестиваля, сообщили организаторы мероприятия.