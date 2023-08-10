При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал мирный житель

Мэр Горловки Иван Приходько утром в четверг, 10 августа, предоставил на своей странице в соцсети данные о том, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины территории города пострадал мирный житель.
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