Архив: Запад вывозил немецких ученых после Второй мировой, не вычисляя нацистов

В опубликованном докладе, представленном в библиотеке и архиве Канады, историк Альт Родал подчеркивает, что США взяли на вооружение проект «Скрепка» после окончания Второй мировой войны, перевезя на свою территорию немецких ученых.
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