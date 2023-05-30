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Военный эксперт Марочко заявил, что в Харьков начали прибывать состоящие из иностранных наемников подразделения

Военный эксперт Марочко заявил, что в Харьков начали прибывать состоящие из иностранных наемников подразделения

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил утром во вторник, что в Харьков и окрестности города начали прибывать подразделения, состоящие из иностранных наемников.

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