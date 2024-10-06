В Петербурге за сентябрь подешевели квартиры на вторичном рынке

Снижение цен наблюдалось также еще в трех российских городах-миллионниках Сразу в четырех крупных российских городах - в Перми, Челябинске, Санкт-Петербурге и Волгограде за сентябрь подешевели квартиры на вторичном рынке, пишут «Известия» со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи».