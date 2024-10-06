НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Сорин
    Сильный президент, а вокруг предатели.... Когда-то это уже было...Вячеслав Володин:...
  • Наталья Середа
    А вся госдума сильный тормоз при сильном президентеВячеслав Володин:...
  • Нина Попова
    Сели на русских и ножки свесили.Кадыров: Чечня пр...

В Петербурге за сентябрь подешевели квартиры на вторичном рынке

В Петербурге за сентябрь подешевели квартиры на вторичном рынке

Снижение цен наблюдалось также еще в трех российских городах-миллионниках Сразу в четырех крупных российских городах - в Перми, Челябинске, Санкт-Петербурге и Волгограде за сентябрь подешевели квартиры на вторичном рынке, пишут «Известия» со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх