В Петербурге за сентябрь подешевели квартиры на вторичном рынке

Снижение цен наблюдалось также еще в трех российских городах-миллионниках Сразу в четырех крупных российских городах - в Перми, Челябинске, Санкт-Петербурге и Волгограде за сентябрь подешевели квартиры на вторичном рынке, пишут «Известия» со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи».
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