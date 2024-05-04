По просьбе жителей города, завтра, 5 мая, городские автобусы БУДУТ ХОДИТЬ! ☝️ Две "единички" и две "двойки" в режиме выходного дня.
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По просьбе жителей города, завтра, 5 мая, городские автобусы БУДУТ ХОДИТЬ! ☝️ Две "единички" и две "двойки" в режиме выходного дня.