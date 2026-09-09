БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Охота на ведьм: в Латвии устроили облавы на магазины, продающих книги на русском языке

Охота на ведьм: в Латвии устроили облавы на магазины, продающих книги на русском языке

Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Сотрудники органов государственной безопасности нагрянули с обысками в торговые точки сети Mnogoknig в Риге и Рижском регионе из-за подозрений в нарушении европейских санкций.

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