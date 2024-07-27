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СССР-Россия

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Олимпийский флаг повесили вверх ногами — первые скандалы Олимпиады

Олимпийский флаг повесили вверх ногами — первые скандалы Олимпиады

  Когда эксперты предсказывали, что Макрон непременно облажается с Олимпиадой, то они даже представить не могли, в какой непрерывный ад он её превратит.

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Комментарии
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М
Мария
Бордель извращенцев, а не Олимпиада!
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Судя по открытию - это Гомосячьи или Трансгендерные игрища, но никак не Олимпийские игры. Рваный анус - как высшая награда. Поздравляем наших нейтралов, теперь они ЛГБТшники. Больше литературных слов нет, остальные матерные... А, Микрошу так же вверх ногами подвесить неплохо бы...
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2 час.

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