Олимпийский флаг повесили вверх ногами — первые скандалы Олимпиады

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Леонид Ла Рошель

Судя по открытию - это Гомосячьи или Трансгендерные игрища, но никак не Олимпийские игры. Рваный анус - как высшая награда. Поздравляем наших нейтралов, теперь они ЛГБТшники. Больше литературных слов нет, остальные матерные... А, Микрошу так же вверх ногами подвесить неплохо бы...