Путин поздравил президента Бразилии с Днем независимости

Владимир Путин поздравил президента Бразилии Лулу да Силву с Днём независимости. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил, что двусторонние отношения успешно развиваются в духе стратегического партнёрства.
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