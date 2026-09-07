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Путин поздравил президента Бразилии с Днем независимости

Путин поздравил президента Бразилии с Днем независимости

Владимир Путин поздравил президента Бразилии Лулу да Силву с Днём независимости. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил, что двусторонние отношения успешно развиваются в духе стратегического партнёрства.

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