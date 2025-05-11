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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Судьба чемпионства решится в заключительном туре в последние минуты. «Динамо» не захочет уступать «Краснодару». Мор об РПЛ

«Судьба чемпионства решится в заключительном туре в последние минуты. «Динамо» не захочет уступать «Краснодару». Мор об РПЛ

«[В 29-м туре] «Краснодар» обязан обыгрывать «Оренбург», а «Зенит», вероятно, переиграет «Ростов», которому 15 мая нужно играть кубковый матч.

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