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Царьград

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Суд обязал наследницу забайкальца выплатить банку 359 тысяч рублей

Суд обязал наследницу забайкальца выплатить банку 359 тысяч рублей

Банк взыскал с наследницы умершего забайкальца долг по кредитной карте. Решение по гражданскому делу принял суд, информация о котором размещена в канале «Суды Забайкалья».

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