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Новак Джокович: «Люди думают, что я не испытываю стресс или напряжение. Наоборот, у меня этого много»

«Я нервничаю так же, как все. Люди думают, что я не испытываю стресс или напряжение. Наоборот, у меня этого много.

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