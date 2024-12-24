Туристический налог в Тамбове не будет взиматься с многодетных семей и беженцев

В Тамбове туристический налог не будут взимать с некоторых категорий граждан. К ним относятся многодетные семьи, а также лица, уехавшие с территории Украины и проживающие в гостиницах, имеющих статус пункта временного переживания.
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