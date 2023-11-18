Муртазаев пообещал «сломать» иранца Каземи в предстоящем бою

Иранский кикбоксер Сина Каземи, прилетев в Сочи для участия в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», сразу же заявил, что сильнее своего российского соперника, кикбоксера и чемпиона мира по тайскому боксу, россиянина Ислама Муртазаева.
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