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Началась поставка климатических систем для опытных поездов ВСМ

Началась поставка климатических систем для опытных поездов ВСМ

Подмосковное предприятие «Тракс», входящее в Группу компаний КСК, поставило заводу «Уральские локомотивы» первую партию систем обеспечения микроклимата.

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