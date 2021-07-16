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Марковин о переходе в «Югру»: «Импонирует комбинационный хоккей. В КХЛ клубы 2-го эшелона играют попроще – от обороны, через забросы»

Форвард Дмитрий Марковин рассказал о своем решении перейти в «Югру», выступающую в КХЛ.  – Прошлый сезон вы провели в «Куньлуне» и «Витязе», но тем не менее в КХЛ не остались.

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