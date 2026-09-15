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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-летний Хамес объявил об уходе из сборной: «Защищать цвета Колумбии было величайшей честью. Спасибо за каждый матч, каждую слезу и мечту, которую мы разделили»

35-летний полузащитник Хамес Родригес объявил об уходе из сборной Колумбии . «Этот момент настал. Спасибо за каждый матч, каждый миг радости, каждую слезу и каждую мечту, которую мы разделили.

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