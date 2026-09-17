«Мы скоро ее забудем»: брат принцессы Дианы рассказал о словах Карла III после её гибели

Спенсер описал в мемуарах ярость Карла III из-за похорон Дианы.В книге Чарльза Спенсера Swan Song: Diana, My Sister говорится, что Карл III якобы заявил ему после гибели принцессы Дианы: «Будь уверен, мы скоро ее забудем».
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