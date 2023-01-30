Брент Бернс – 20-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 1300 матчей. 37-летний игрок «Каролины» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:1).
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