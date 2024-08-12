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Кто восстановит разрушенную мозаику в Алматы?

Кто восстановит разрушенную мозаику в Алматы?

В Казахском национальном женском педагогическом университете в ходе ремонтных работ обнаружено полуразрушенное мозаичное панно советских художников-монументалистов Молдахмета Кенбаева и Николая Цивчинского.

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