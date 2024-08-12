Кто восстановит разрушенную мозаику в Алматы?

В Казахском национальном женском педагогическом университете в ходе ремонтных работ обнаружено полуразрушенное мозаичное панно советских художников-монументалистов Молдахмета Кенбаева и Николая Цивчинского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии