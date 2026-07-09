Противник атаковал объекты ТЭК в Тверской области и на Ставрополье Противник продолжает методично «выцеливать» объекты топливно-энергетического комплекса наше.
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Противник атаковал объекты ТЭК в Тверской области и на Ставрополье Противник продолжает методично «выцеливать» объекты топливно-энергетического комплекса наше.
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