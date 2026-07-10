В Мурманске оперативники наркоконтроля совместно с коллегами из Погрануправления ФСБ ликвидировали гаражную наркооранжерею: изъято 80 кустов и 140 граммов марихуаны

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району пресечена противоправная деятельность 41-летнего жителя областного центра.
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