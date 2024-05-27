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Китайский производитель сотового оборудования выходит на российский рынок

Китайский производитель сотового оборудования выходит на российский рынок

На российский рынок, куда прекратили поставки крупнейшие мировые производители базовых станций сотовой связи Nokia, Ericsson и Huawei, выходит новый игрок из КНР — компания BeijinTech, узнали «Известия» от представителей вендора на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (там разработчики демонстрировали свое оборудование).

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