Китайский производитель сотового оборудования выходит на российский рынок

На российский рынок, куда прекратили поставки крупнейшие мировые производители базовых станций сотовой связи Nokia, Ericsson и Huawei, выходит новый игрок из КНР — компания BeijinTech, узнали «Известия» от представителей вендора на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (там разработчики демонстрировали свое оборудование).