Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Польша заявила России протест: Обнаглевшей Варшаве стоит ещё раз напомнить про Катынь

Польша заявила России протест: Обнаглевшей Варшаве стоит ещё раз напомнить про Катынь

  Министр Сикорский обвинил Москву в «фальсификации» истории и потребовал «немедленно восстановить памятник» в Тверской области В вандализме и фальсификации истории обвинил российские власти глава польского МИД Радослав Сикорский.

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