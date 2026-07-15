Смена гражданства ради карьеры: почему решение Евгения Плющенко о будущем сына вызвало споры

Общественное внимание снова приковано к семье двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Поводом для бурных обсуждений в прессе и социальных сетях стало его громкое заявление о будущем сына Александра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии