Король навоза и займов: как Рябинский распахал Подмосковье

Не без чьего-то шаловливого, но очень влиятельного пальчика - будем честны, скорее всего, с перстнем - Андрей Рябинский, звезда девелоперских схем и фанат офшоров, каким-то чудом оказался владельцем бывшего госактива с приличным таким земельным приданым.