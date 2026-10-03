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New Research Strengthens the Link Between Warming and Extreme Weather

There is an increasing body of evidence connecting climate change and severe weather events. In 2004, a group of researchers published one of the first studies linking human-caused climate change to a specific extreme weather event – the 2003 European summer heatwave, which killed over 70,000 people across Europe.

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