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Антифашист

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Кадровый кризис на Украине власти намерены решить за счёт подростков

Кадровый кризис на Украине власти намерены решить за счёт подростков

На Украине предложили увеличить допустимую продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних.

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