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Царьград

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Егор Вильмс встретился с Пугачевой на Кипре после перелета

Егор Вильмс встретился с Пугачевой на Кипре после перелета

Сегодня Егор Вильмс, исполняющий песни Аллы Пугачевой, встретился с ней на Кипре. После празднования дня рождения он специально приехал из Москвы, чтобы увидеть поп-звезду.

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