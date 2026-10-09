Некрасов о работе Кахигао и результатах летнего трансферного окна «Спартака»

За лето 2026 года «Спартак» официально оформил два платных перехода: с «Рубина» перешёл нападающий сборной Албании Мирлинд Даку, а из испанского «Алавеса» – защитник Виктор Парад.
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