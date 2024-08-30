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Макгрегор: В Вашингтоне не понимают — конфликт кончится только на условиях Москвы

Макгрегор: В Вашингтоне не понимают — конфликт кончится только на условиях Москвы

Отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что у России после попытки вторжения ВСУ в Курскую область больше нет желания мирно договариваться с Киевом.

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