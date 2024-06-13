Четверг, 1️⃣3️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🐞 День божьих коровок 🧵 День швейной машинки 🧑🏻‍🦱 Международный день распространения информации об альбинизме ⛪️Вознесение Господне 🧷День рождения булавки 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1825 год - американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку 📔 1858 год - между Китаем и Россией заключен "Тяньцзиньский трактат " - договор о мире и дружбе 📔 1860 год - указом Александра II учреждён Государственный банк России 📔 1895 год - во Франции финишировали участники первого в истории скоростного автомобильного ралли, проводимого по маршруту Париж-Бордо-Париж 📔 1912 год - в Москве торжественно открыли Музей изящных искусств (ныне - Государственный музей изобразительных искусств имени А.