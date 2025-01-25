Сумевший дезертировать из Вооружённых сил киевского режима и приехавший в Российскую Федерацию экс-военнослужащий ВС Киева отметил, что его десантное подразделение проходило обучение на территории Соединённого Королевства.
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