Новости внутренней и внешней политики в России

Сумевший дезертировать из Вооружённых сил киевского режима и приехавший в Российскую Федерацию экс-военнослужащий ВС Киева отметил, что его десантное подразделение проходило обучение на территории Соединённого Королевства.