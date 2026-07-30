‼️🇺🇸🇺🇦Трамп: Я хочу, чтобы Зеленский «прекратил войну». ➖«Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Это было очень просто.
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‼️🇺🇸🇺🇦Трамп: Я хочу, чтобы Зеленский «прекратил войну». ➖«Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Это было очень просто.
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