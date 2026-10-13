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Завтра будет всегда

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Для чего в СССР создавали «лазерные танки», и что с ними стало

Для чего в СССР создавали «лазерные танки», и что с ними стало

Для чего в СССР создавали «лазерные танки», и что с ними стало Новейшее лазерное оружие сильнейших армий мира – на самом деле не фантастика и не разработка последних лет.

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