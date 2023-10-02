КДК не будет рассматривать слова президента «Урала» в адрес судьи после игры с «Ростовом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что поведение президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» не будет рассматриваться на ближайшем заседании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии