Проект к 130-летию легендарного авиаконструктора представят в Музее Победы

В Музее Победы представят обновленный выставочный проект «Герои тыла». Раритеты, рассказывающие о трижды Герое Социалистического Труда, генерал-полковнике, инженере Сергее Владимировиче Ильюшине представят в экспозиционном пространстве «Подвиг Народа».
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