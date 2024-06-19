Главу УФНС Ростовской области заподозрили во взятке при защите кандидатской

Его задержали вместе с руководителем межрайонной налоговой инспекции.Глава управления федеральной налоговой службы по Ростовской области Андрей Мосиенко задержан силовиками вместе с руководителем межрайонной инспекции №25 Тиграном Додохяном.
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