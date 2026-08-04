Дагделен: посла Украины нужно выслать из Германии после слов о России

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен на своей странице в соцсети X выразила мнение, что украинского посла Алексея Макеев необходимо выслать с территории ФРГ после слов о России.