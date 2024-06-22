«Человек не в себе». Трехкратный чемпион мира — о словах Конюхова про Овечкина

Алексей Терещенко жестко отреагировал на выпад Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина. Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко поделился мыслями о недавних высказываниях известного путешественника Федора Конюхова.