«Человек не в себе». Трехкратный чемпион мира — о словах Конюхова про Овечкина

Алексей Терещенко жестко отреагировал на выпад Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина. Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко поделился мыслями о недавних высказываниях известного путешественника Федора Конюхова.
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