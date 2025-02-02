На складах в центре Харькова начался пожар после попадания беспилотника

В центре Харькова произошел крупный пожар, охвативший площадь около двух тысяч квадратных метров. По информации издания «Общественное Харьков», возгорание произошло в результате удара беспилотника по складам и производственным помещениям.
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