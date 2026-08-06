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Царьград

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Politico: «ястреб» Пентагона Колби рвётся в Пекин, но Китай его не пускает

Politico: «ястреб» Пентагона Колби рвётся в Пекин, но Китай его не пускает

глава Пентагона по политике несколько месяцев не может добиться визита в Китай.Глава политического отдела Министерства обороны США Элбридж Колби, известный своей антикитайской риторикой, уже несколько месяцев пытается организовать официальный визит в КНР, но безуспешно.

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