глава Пентагона по политике несколько месяцев не может добиться визита в Китай.Глава политического отдела Министерства обороны США Элбридж Колби, известный своей антикитайской риторикой, уже несколько месяцев пытается организовать официальный визит в КНР, но безуспешно.