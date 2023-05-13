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Тен Хаг даже не думал оставить Де Хеа в запасе из-за ошибок: «Топ-игроки иногда оказываются в такой ситуации»

– Нет, у меня таких раздумий даже не было. Он однозначно сыграет. – Как вы считаете, повлияли ли переговоры по контракту, которые сейчас ведет Де Хеа, на его игру? – Это причина? Нет, я не думаю, что это причина, потому что Давид очень опытен.

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